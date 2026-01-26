Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився в інтерв’ю biathlon.com.ua про виступ на шостому етапі Кубка світу та поділився інформацією про заключний етап підготовки до Олімпіади-2026.

Віталію, що для Вас головне у старті гонки з масовим стартом, адже зазвичай він буває досить жорстким, адреналіновим?

Звісно, як і в кожній гонці, головне – це хороший хід, хороша стрільба. В принципі, з хорошою стрільбою я більш-менш справився, а от з хорошим ходом абсолютно ні.

До стрільби сьогодні немає питань, а от на трасі мали якийсь втомлений вигляд. Як себе фізично сьогодні почували на дистанції?

Скажу відверто так, що сьогодні, в принципі, було нелегко вже, але я розумів, що, напевно, я не є конкурентоспроможним на трасі. Напевно, однією з причин був фактор лиж, тому що я розумів, що не можу скласти конкуренцію іншим спортсменам сьогодні на дистанції.

Наскільки оцей щільний туман заважав роботі у гонці, а надто на стрільбищі?

Насправді, мені не заважав на стрільбі, я на це не звертав уваги.

Для Вас сьогодні 23-я позиція у гонці, де виступають топ-30, це задовільний результат?

Звісно, що не задовільний результат. Я знаю, що можу набагато краще виступати і, в принципі, бути серед найсильніших, але сьогодні через певні аспекти я цього не міг зробити аж ніяк, тому, на жаль, ось така ситуація.

Ви дуже зосереджені на результаті, тож завжди виважено ставитеся до свого стану та здоров’я. У соціальних мережах купа фотографій наших біатлоністів із вболівальниками в Нове-Мєсто, чи не боїтеся тісно спілкуватися з незнайомими людьми напередодні ОІ, адже половина нашої команди перехворіла?

Ну, я стараюся, звісно, також і вболівальникам приділяти час, але, все роблю дозовано, тому,.. знаєте, я вірю в таке, що як має бути, так воно буде. Від долі не втечеш, як то кажуть, тому я стараюся жити своє життя, як це мені потрібно.

Шостий етап Кубку світу завершено. Попереду головні старти сезону на Олімпіаді, де плануєте готуватись до них до початку Ігор?

Ми з командою плануємо провести останній штрих у підготовці до Олімпіади в Ленцерхайде, у Швейцарії.

