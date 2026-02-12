Олег Шумейко

Старший тренер чоловічої команди України з біатлону Надія Бєлова в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про стан підопічних на Олімпіаді-2026.

Про результат «індивідуалки» на Олімпіаді-2026

Нічого мене не засмутило абсолютно. Хлопці, бачу, що готові все так, як Діма та Віталій, і Антон, Тарас. Трохи функціонально було видно, що не зовсім готовий були і Тарас, і Антон – слабко почали взагалі дистанцію. Добре на фініш пройшов Дудченко. Якось трошки розігнався і показав час із втратою до лідера мінімальний для нього. А стрільба, звичайно, потрібна була на гонку, на жаль в Діми не вийшла – один рубіж провальний. І у Віталіка шкода, на жаль. Всі ми бачимо за протоколом, що стріляй одну, я не говорю навіть уже за нуль, одну хибу – і ти в десятці, у шістці, чи п'ятірці. Але нічого, це спорт. Я бачу, що хлопці готові і можуть показувати добрі результати тут високі.

Про оцінку Дмитра Підручного

Підручний – це людина, яка може бігти і спринти, і гонки, і будь-які дистанції. Він швидкісний і витривалість хороша. Тому стріляй нуль – спокійно може бути не лише у шістці, а й у трійці.

Про Віталія Мандзина

Віталік теж спортсмен різносторонній, функціонально витримує високі навантаження: швидкість, і витривалість показує на великих дистанціях, на двадцятках і також на спринті. Може бути менше, якщо їх порівнювати, то менше досвіду, але дуже мотивований і виходить як на бій. Дай Боже, щоб психологічно витримували і світла голова і відкриті очі у них були.

Про дебютанта Олімпіади Богдана Борковського

Борковський – молодий спортсмен, який, звичайно, це дебютант… Хоча у нас і Віталій дебютант, але Віталій все одно досвіду вже більше має, менше стартів у Богдана. Але Богдан це спортсмен, у якого перспектива хороша. Він не боїться великих навантажень, із великим задоволенням йде ці тренування, підходить ось з головою, вміє продумувати тренування.

Єдине, на жаль, що не вистачає досвіду ось цієї психологічної сторони. Фізично він дуже добре готовий і може хороший результат показати. У сезоні теж уже показував, у тридцятці був, тож чекаємо від нього хороших результатів. Готовий добре. Я ще раз повторюю, якщо витримає саме психологічно – психологія саме у стрільбі – то на дистанції він вміє боротися до кінця. І є така воля гарна.

Про вибір Антона Дудченка на спринт Олімпіади-2026

Антона Дудченка прийняли рішення, тому що у нього стартів замало. На естафету теж плануємо Антона ставити. Спринт йому потрібен, щоб цю швидкість перевірити. На естафету розглядаються Тарас (Лесюк), Богдан (Борковський) та Антон (Дудченко) – вони всі розглядаються на естафету. Поки що ось це сто відсотків це Дмитро та Віталій. А ось ці три людини ще дивитимуться, ми будемо по спринту. Ну Тарас він не стартує в спринті, але все-таки там зараз тренер його готує. Я йому говорю, щоб він обов'язково готувався до естафети. А хлопці, це Богдан та Антон. Дивитимемося, як спринт теж між ними вирішуватиметься, хто там. Ну це три людини на два місця.

Визначений склад команди України на чоловічий спринт Олімпіади-2026.