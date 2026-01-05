Старша тренерка чоловічої команди України з біатлону Надія Бєлова висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про стан Антона Дудченка:

Потроху доходить (до форми), але ще перебуває не в тих кондиціях. Хочу йому давати шанс зараз. Приїдемо в Обергоф, лікар проведе обстеження, подивимося. В Антона щось це тягнеться. Я не можу сказати, що він на 100% готовий і почувається добре. Він виконує тренування, але після них знову (скаржиться) на горло чи щось. Наче за всіма показниками він, можна сказати, в хорошому стані, але все одно: то ніс заклало, то щось іще. Маю надію, що вибереться він з цього; ми з лікарем робимо все, аби він дійшов кондицій і набирав форму.

Планую його на естафету – побачимо, як він буде на офіційному тренуванні. Ще не до кінця визначено, чи він стартуватиме у спринті, але на естафету я його планую ставити. Сказав, що відчуває, що доходить до змагального стану, в якому може показувати результати. Побачимо, ще є час. Стартів йому бракує, але думаю, що дійде до свого найкращого стану.