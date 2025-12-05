Старший тренер жіночої команди України з біатлону Микола Зоц розповів Суспільне Спорт, коли планується повернення Юлії Джими:

Думаю, не те щоб на сьогодні є проблема з тим пальцем – це вже, скажімо, на фазі виздоровлення. Але треба поки набрати форму – думаю, ще стан не той, аби змагатися на Кубку світу.

Так домовилися (при приїзд Джими на етап Кубка світу у Гохфільцені). Там вже конкретно щось сплануємо і скоригуємо плани підготовки. Швидше за все, вже буде готуватися на Обергоф.

Якщо Джима вирішила (пропустити триместр), вона вже з досвідом спортсменка. Ніхто ж її не ламатиме – жодної користі не буде. Краще вже цілеспрямовано готуватися далі.