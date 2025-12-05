У збірній України відповіли, коли Джима повернеться до змагань
Біатлоністка має вийти на старт на етапі Кубка світу в Обергофі
близько 2 годин тому
Старший тренер жіночої команди України з біатлону Микола Зоц розповів Суспільне Спорт, коли планується повернення Юлії Джими:
Думаю, не те щоб на сьогодні є проблема з тим пальцем – це вже, скажімо, на фазі виздоровлення. Але треба поки набрати форму – думаю, ще стан не той, аби змагатися на Кубку світу.
Так домовилися (при приїзд Джими на етап Кубка світу у Гохфільцені). Там вже конкретно щось сплануємо і скоригуємо плани підготовки. Швидше за все, вже буде готуватися на Обергоф.
Якщо Джима вирішила (пропустити триместр), вона вже з досвідом спортсменка. Ніхто ж її не ламатиме – жодної користі не буде. Краще вже цілеспрямовано готуватися далі.
Відзначимо, що етап в Обергофі запланований на 8-11 січня.
Склад України на жіночий спринт етапу в Естерсунді.
Поділитись