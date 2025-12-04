Збірна України назвала склад на жіночий спринт Кубка світу в Естерсунді
На старт не вийде Валерія Дмитренко
близько 3 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
Тренерський штаб жіночої команди України з біатлону визначився зі складом на жіночий спринт у рамках етапу Кубка світу-2025/26 у шведському Естерсунді, повідомляє Суспільне Спорт:
Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик
Гонка відбудеться 5 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Юлія Джима через травму пропустить старт сезону Кубка світу.