Україна назвала склад на чоловічу естафету на етапі Кубка світу в Естерсунді
Гонка відбудеться 29 листопада
1 день тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб національної збірної України назвав учасників першої гонки сезону етапу Кубка світу у чоловічій естафеті, яка відбудеться в шведському Естерсунді.
До складу команди увійшли: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.
Старт естафети запланований на суботу, 29 листопад.
Збірна України визначила склад на жіночу естафету в Естерсунді.
Поділитись