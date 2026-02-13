Україна визначилася зі складом на жіночий спринт Олімпіади-2026
На гонку вийдуть Дмитренко, Городна, Меркушина та Джима
близько 1 години тому
Фото: biathlon.com.ua
Тренерський штаб жіночої команди України з біатлону в інтерв’ю Суспільне Спорт назвав склад на спринт у рамках Олімпіади-2026 в Італії.
Склад жіночої команди України:
Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима
Відзначимо, що гонка відбудеться 14 лютого та розпочнеться о 15:45 за київським часом. Зазначимо, що у порівнянні з індивідуальною гонкою відбулася одна зміна – Городна займе місце Дарини Чалик.