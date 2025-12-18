Визначений склад України на чоловічий спринт Кубка світу в Ансі
Виступлять всі, крім Цимбала
Тренерський штаб чоловічої команди України з біатлону визначився зі складом на спринт у рамках етапу Кубка світу-2025/26 у французькому Ансі, повідомляє Biathlonnews:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко
Єдиним представником «синьо-жовтих», який пропустить гонку, стане Богдан Цимбал.
