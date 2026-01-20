Збірна України оголосила склад на жіночу індивідуальну гонку Кубка світу в Новому Мєсті
Змагання відбудеться у п’ятницю, 23 січня
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночу коротку індивідуальну гонку етапу Кубка світу в Новому Месті. Повідомляє Суспільне Спорт.
Склад національної збірної: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима.
Разом із командою до Нового Мєста також прибула Дарина Чалик, однак вона виконуватиме роль запасної.
Жіноча коротка індивідуальна гонка відбудеться у п’ятницю, 23 січня.
Тренерський штаб визначив склад жіночої збірної України з біатлону на ОІ-2026.
Поділитись