15-річний боксер врятував друга під час ракетної атаки по Білгород-Дністровському
Неймовірний вчинок від чемпіона України
14 хвилин тому
15-річний боксер Марк Аветікян врятував друга під час ракетного удару росіян по Білгород-Дністровському. Про це повідомила Ювенальна поліція України.
«23 червня 2025 року рашисти завдали ракетного удару по місту Білгород-Дністровський. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» поцілили в житлову інфраструктуру, одна з них влучила в будівлю ліцею №1 – просто під час повітряної тривоги, коли учні спускалися до укриття.
У цей момент у приміщенні перебували двоє школярів – Марк Аветікян і Максим Тимчук. Хлопці не встигли дістатися укриття, і під час вибуху на них обвалилася частина стіни.
Марк отримав поранення, але, зібравши сили, вибрався з-під уламків. Побачивши, що його друг Максим опинився під завалами, він, попри біль і шок, кинувся рятувати його. Розчистив обличчя друга, аби той міг дихати, прибирав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг дістатися до укриття».
Марк є чемпіоном України з боксу та вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи.
Раніше Василь Ломаченко висловив співчуття після ракетного удару по його школі в Білгороді-Дністровському.
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