15-річний боксер Марк Аветікян врятував друга під час ракетного удару росіян по Білгород-Дністровському. Про це повідомила Ювенальна поліція України.

«23 червня 2025 року рашисти завдали ракетного удару по місту Білгород-Дністровський. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» поцілили в житлову інфраструктуру, одна з них влучила в будівлю ліцею №1 – просто під час повітряної тривоги, коли учні спускалися до укриття.

У цей момент у приміщенні перебували двоє школярів – Марк Аветікян і Максим Тимчук. Хлопці не встигли дістатися укриття, і під час вибуху на них обвалилася частина стіни.

Марк отримав поранення, але, зібравши сили, вибрався з-під уламків. Побачивши, що його друг Максим опинився під завалами, він, попри біль і шок, кинувся рятувати його. Розчистив обличчя друга, аби той міг дихати, прибирав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг дістатися до укриття».