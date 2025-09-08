Олег Гончар

На чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі українець Айдер Абдураімов у ваговій категорії до 60 кг програв у 1/8 фіналу.

У бою проти болгарина Радослава Росенова він програв одноголосним рішенням суддів із рахунком 27:30 (тричі) та 28:29 (двічі).

На старті турніру Абдураімов здобув перемогу над валлійцем Овейном Харріс-Алленом роздільним рішенням суддів (3:2), а в другому раунді переміг представника Південної Кореї Чана Донхвана.

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме до 14 вересня.