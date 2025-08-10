Президент World Boxing проведе виставковий бій з олімпійським чемпіоном
Захід відбудеться з нагоди 100-річчя Угорської асоціації боксерів
6 хвилин тому
Борис ван дер Ворст / Фото - Instagram
Президент World Boxing Борис ван дер Ворст проведе виставковий поєдинок з угорським боксером та олімпійським чемпіоном-1996 Іштваном Ковачем.
Бій пройде 16 серпня.
Захід відбудеться з нагоди 100-річчя Угорської асоціації боксерів.
Зазначимо, що у 2001 році Ковач став чемпіоном світу в напівлегкій вазі за версією WBO. У 2002-му він завершив карʼєру.
