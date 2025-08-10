Володимир Кириченко

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст проведе виставковий поєдинок з угорським боксером та олімпійським чемпіоном-1996 Іштваном Ковачем.

Бій пройде 16 серпня.

Захід відбудеться з нагоди 100-річчя Угорської асоціації боксерів.

Зазначимо, що у 2001 році Ковач став чемпіоном світу в напівлегкій вазі за версією WBO. У 2002-му він завершив карʼєру.

