Федерація боксу України оголосила склад збірної на чемпіонат світу-2025 у Ліверпулі
Світова першість пройде з 4 по 14 вересня
близько 2 годин тому
Федерація боксу України представила офіційний склад національної команди, яка виступить на чемпіонаті світу.
Змагання відбудуться у Ліверпулі з 4 по 14 вересня.
Чоловіча збірна України
50 кг – Сійовуш Мухаммадієв
55 кг – Олег Чулачеєв
60 кг – Айдер Абдураімов
65 кг – Ельвін Алієв
70 кг – Юрій Захарєєв
75 кг – Павло Іллюша
80 кг – Матвій Ражба
85 кг – Данило Жасан
90 кг – Богдан Толмачов
90+ кг – Дмитро Ловчинський
Жіноча збірна України
48 кг – Ганна Охота
51 кг – Ярослава Маринчук
54 кг – Вікторія Шкеул
57 кг – Дарія-Ольга Гутаріна
60 кг – Тетяна Довгаль
65 кг – Наталія Мерінова
70 кг – Анастасія Черноколенко
75 кг – Ольга Пилипчук
80 кг – Ірина Луцак
80+ кг – Марія Ловчинська
Варто зазначити, що Україна наразі офіційно не є членом World Boxing, а остаточного рішення щодо участі української збірної у чемпіонаті світу від самої організації поки що не було.
