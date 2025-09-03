Адам Бут: «Ітаума ще не готовий до елітних боїв у надважкій вазі»
Британський тренер вважає, що перспективному надважковаговику бракує досвіду та серйозних випробувань на рингу
9 хвилин тому
Британський тренер Адам Бут поділився думкою про перспективного надважковаговика Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО) в інтерв’ю talkSPORT Boxing.
Бут вважає, що 20-річний Ітаума, попри вражаючий рекорд, ще не готовий до боїв топового рівня, оскільки не проходив серйозних випробувань і не пропускав потужних ударів.
«Даніель Дюбуа вже відчув удари елітного рівня, а Ітаума ще не мав таких тестів. Йому потрібен час і суперники, які перевірять його готовність до конкурентних поєдинків».
Бут зазначив, що бій за вакантний титул між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером у грудні виглядає логічнішим, ніж залучення Ітауми.
Нагадаємо, Дюбуа програв Олександру Усику нокаутом у липні, а Ітаума 16 серпня феєрично нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.
Мозес Ітаума опинився на вершині рейтингу WBA у суперважкому дивізіоні.