Олег Гончар

Британський тренер Адам Бут поділився думкою про перспективного надважковаговика Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО) в інтерв’ю talkSPORT Boxing.

Бут вважає, що 20-річний Ітаума, попри вражаючий рекорд, ще не готовий до боїв топового рівня, оскільки не проходив серйозних випробувань і не пропускав потужних ударів.

«Даніель Дюбуа вже відчув удари елітного рівня, а Ітаума ще не мав таких тестів. Йому потрібен час і суперники, які перевірять його готовність до конкурентних поєдинків». Адам Бут

Бут зазначив, що бій за вакантний титул між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером у грудні виглядає логічнішим, ніж залучення Ітауми.

Нагадаємо, Дюбуа програв Олександру Усику нокаутом у липні, а Ітаума 16 серпня феєрично нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.

Мозес Ітаума опинився на вершині рейтингу WBA у суперважкому дивізіоні.