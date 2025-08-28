Боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) в інтерв’ю vringe.com поділився аналізом потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):

Ітауму зараз піднімають, розкручують. Просто в нього нічого немає, щоб протиставити Усику. Чим він візьме Усика? Усик його просто розбере так само, як розібрав усіх інших. А потім заб'є у вирішальних раундах. І все.

Просто немає Усику рівних. На даний момент нема. У кращому для нього випадку Ітаума встоїть до кінця. Просто щоб достояти. А в гіршому Усик його просто розбере, деморалізує. А той навіть не розумітиме, що з ним відбувається. І тоді Усик засипле його ударами, і бій зупинять. Все. Нема. Немає шансів жодних. Взагалі.