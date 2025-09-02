Володимир Кириченко

Британський топ-проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) продовжує нарощувати свої позиції в королівському дивізіоні. Про це повідомляє boxingscene.com.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) поставила Ітауму на перше місце у своєму оновленому рейтингу. Таким чином, Мозес перебуває на вершині рейтингу вже двох головних боксерських організацій, адже ще раніше його на першу сходинку поставила WBO.

Ітаума обійшов у рейтингу Майкла Хантера, який посів першу сходинку в липні, але тепер опустився на другу позицію.

Наразі у WBA є відразу три чемпіони в суперважкій вазі. Олександр Усик утримує основний титул, Кубрат Пулєв володіє регулярним поясом, а Фабіо Вордлі перебуває в статусі тимчасового чемпіона.

