«Ітаума знищить Усика». Тайсон Ф’юрі зробив гучний прогноз
Легендарний британський боксер впевнений, що майбутнє суперважкого дивізіону належить Мозесу
близько 2 годин тому
Британський ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі заявив, що молодий талант Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) має всі шанси стати новим домінатором суперважкого дивізіону та перемогти навіть абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наводить secondsout.
Мене постійно питають про бій Мозеса Ітауми проти Усика та інших великих імен. І ось моє бачення: Ітаума рознесе всіх цих ветеранів. Усика, Ей-Джея, Чжана, Ортіса — всіх. Бокс належить молодим. Я говорив про це ще тоді, коли Кличку було 37: у цьому спорті роки не чекають.
Навіть Усик, який забрав у мене пояси, програє Мозесу. Це буде бій молодості проти досвіду. А досвідчений боєць не зможе впоратися з молодим хижаком.
«Це єдиний правильний шлях». Менеджер Ф’юрі – про бій Тайсона з Усиком.