Британський ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі заявив, що молодий талант Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) має всі шанси стати новим домінатором суперважкого дивізіону та перемогти навіть абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наводить secondsout.

Мене постійно питають про бій Мозеса Ітауми проти Усика та інших великих імен. І ось моє бачення: Ітаума рознесе всіх цих ветеранів. Усика, Ей-Джея, Чжана, Ортіса — всіх. Бокс належить молодим. Я говорив про це ще тоді, коли Кличку було 37: у цьому спорті роки не чекають.

Навіть Усик, який забрав у мене пояси, програє Мозесу. Це буде бій молодості проти досвіду. А досвідчений боєць не зможе впоратися з молодим хижаком.