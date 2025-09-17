Адамс: «Тепер всі знають, що результат першого бою з Богачуком не був випадковим»
Американець Брендон Адамс здолав Сергія Богачука в реванші
40 хвилин тому
Адамс - Богачук
Американський боксер Брендон Адамс (26-4, 16 КО) здолав українця Сергія Богачука (26-3, 24 КО) у реванші 13 вересня в Лас-Вегасі, повідомляє The Ring.
За словами Адамса, він довів, що результат першого бою не був випадковим..
«Богачук не захоче третього бою. Перша перемога могла здаватися випадковістю, але тепер усі знають: це не так. Дякую його команді за реванш, хоча я сумнівався, що вони ризикнуть — він відчув мої удари ще в 2021-му».
Зазначимо, що для Богачука, який мріяв про титульний бій, це друга поразка від Адамса після нокауту в 2021-му.