Олег Гончар

У ніч на 14 вересня на арені Allegiant Stadium у Лас-Вегасі пройде реванш між українським боксером першої середньої ваги Сергієм Богачуком (26-2, 24 КО) та американцем Брендоном Адамсом (25-4, 16 КО).

Бій у ваговій категорії до 69,8 кг буде 12-раундовим і стане частиною андеркарду шоу Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Для Богачука цей бій – шанс закрити першу поразку в кар’єрі, яку він зазнав від Адамса у 2021 році.

Як пройшов перший бій

Перша зустріч Богачука та Адамса відбулася 4 березня 2021 року в Пуерто-Ріко. Українець, який мав ідеальний рекорд 18-0 з 18 нокаутами, вважався явним фаворитом, а на кону стояв титул WBC Continental Americas.

Богачук упевнено перемагав за суддівськими записками, домінуючи в ринзі. Однак у восьмому раунді Адамс точним ударом відправив Богачука в нокдаун. Українець піднявся, але був морально розбитий і рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут. Ця поразка стала шоком для Сергія.

Після того бою Сергій самокритично оцінив свої помилки і почав боксувати розумніше, що привело його до прогресу.

Шлях боксерів до реваншу

Богачук після поразки від Адамса провів дев’ять боїв, вигравши вісім. Єдина невдача – спірна поразка від Верджіла Ортіса-молодшого в серпні 2024 року в бою за титул тимчасового чемпіона WBC.

Українець двічі оформив нокдаун для зіркового Ортіса, але програв рішенням суддів. Ця зробила Сергія претендентом на чемпіонські титули.

Наразі Богачук в рейтингах він займає 1-е місце в WBC, 4-е в WBO, 5-е в IBF і 6-е в WBA.

Останні перемоги Богачука демонструють його прогрес. У травні 2025 року він здолав американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому бою, а в грудні 2024 року нокаутував британця Ішмаеля Девіса в андеркарді Усик – Ф’юрі.

Адамс, своєю чергою, після перемоги над Богачуком провів лише три бої. Він здолав Франсіско Верона та Ісмаеля Вільяреала, але в листопаді 2024 року програв Андреасу Кацуракісу роздільним рішенням суддів. Регулярність виступів американця значно нижча й тому він набагато нижче в рейтингах.

Аналіз стилів і ключові фактори

Богачук відомий агресивним стилем, який поєднує потужні удари з високим темпом. Його головна зброя – потужні удари та гарна виносливість, але слабке місце – захист. Перший бій показав, що українець пропускає забагато ударів, що може стати проблемою проти Адамса, який уміє вичікувати момент для контратаки.

Адамс, зі свого боку, робить ставку на техніку і швидкість, як це було в 2021 році. Проте його менша активність і нестабільні результати викликають сумніви в його готовності до реваншу.

Для Богачука реванш – це не лише особиста справа, а й шанс зміцнити позиції в рейтингах. Перемога може відкрити двері до титульного бою, зокрема проти Себастьяна Фундори чи Теренса Кроуфорда.

Адамса в цьому бою може нагадати про себе. Перемога над Богачуком у 2021 році стала піком його кар’єри, але подальші виступи не вражали.

Прогноз

Богачук, судячи з останніх боїв, став більш виваженим і тактично гнучким. Він навіть покращив захист. Його фізична форма, активність і мотивація перевершують нинішній стан Адамса. Якщо українець застосує всі свої оновлення і використає перевагу в антропометрії, то може завершити бій достроково після екватору.

Адамс, зі свого боку, спробує затягнути бій у пізні раунди, де шукатиме шанс на один точний удар, як у першій зустрічі. Проте без належної активності та з огляду на прогрес Богачука, шанси американця виглядають мінімальними.

Прогноз: перемога Богачука нокаутом у 7-9 раунді.