Сергій Богачук прокоментував поразку в реванші з Адамсом
Українець подякував команді та вболівальникам
близько 1 години тому
Сергій Богачук
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) висловився про поразку в реванші проти американця Брендона Адамса (26-4, 16 KO).
Бій відбувся 13 вересня і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Адамса.
«Дякую моїй команді, моїй родині та кожному з вас, хто вірить у мене і залишається поруч. Ми зробимо висновки і повернемося сильнішими, ніж будь-коли…».
Це друга поразка українця від Адамса, оскільки в 2021 році американець нокаутував Богачука у восьмому раунді.