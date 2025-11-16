Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх в коментарі The Ring поділився планами на колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Британець проведе два поєдинки в 2026 році під егідою Riyadh Season. У лютому Джошуа вийде на ринг в Ер-Ріяді. У вересні Ентоні очікується великий бій в Лондоні — один з найочікуваніших в історії боксу.

Суперники британця наразі невідомі, але чутки вказують на Тайсона Ф'юрі. Промоутер Едді Херн підтвердив: Аль аш-Шейх обіцяв зробити бій Джошуа — Ф'юрі, і Джошуа готовий до повернення.

Раніше інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що 19 грудня Джошуа проведе бій проти Джейка Пола.