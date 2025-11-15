Денис Сєдашов

Легендарний боксер Рой Джонс-молодший висловився про можливий бій між двома колишніми чемпіонами світу — Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Андре Вордом. У коментарі для Talk Sport Bet він заявив, що був би радий побачити таке протистояння і вважає його абсолютно рівним.

За словами Джонса, Ворд ще до завершення кар’єри розглядав можливість поєдинку з Джошуа та вірив у свої шанси.

Коли ти воїн, завершення кар’єри нічого не змінює — бажання битись живе всередині. Андре давно хотів цього бою і вважав, що здатен перемогти Ей Джея. Рой Джонс-молодший

Джонс вважає, що Ворд має унікальні боксерські навички та відчуття дистанції, тоді як Джошуа значно крупніший і фізично дуже потужний. Саме тому, на думку американця, шанси у потенційному бою були б рівними — 50 на 50.

Це той поєдинок, за який світ готовий платити. Чиста інтрига — великогабаритний Ей Джей проти технічного і бездоганного Андре. Рой Джонс-молодший

«Стають як брати». Джошуа закрив можливість третього поєдинку з Усиком.