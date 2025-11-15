Джошуа готується до бою з Полом разом з командою Усика
Ексчемпіон світу тренується з українськими фахівцями
близько 1 години тому
Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) проводить підготовку до бою з Джейком Полом (12-1, 7 КО) у Гандії, Іспанія, залучаючи частину команди Олександра Усика.
За інформацією блогера Макса Діденка, Джошуа тренується в залі, де регулярно проводить кемпи Усик.
«Ей Джей цього разу частково залучив до підготовки команду Усика. Декілька українців і не тільки займаються різними напрямами його кемпу: наука, частково тренувальний процес та відновлення».
Наразі Джошуа експериментує з підходами, включаючи роботу з командою Усика.
Бій, офіційний, не виставковий, відбудеться 19 грудня в Маямі з трансляцією на Netflix.