Сергій Разумовський

Олександр Усик (24-0, 15 КО) може провести ще один гучний бій у надважкій вазі до кінця року. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх планує організувати поєдинок за участі українського чемпіона.

За інформацією відомого інсайдера Майка Коппінджера, одним із можливих суперників Усика є німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Потенційний бій може відбутися в Німеччині пізніше цього року.

Повідомляється, що йдеться про поєдинок за титул The Ring у надважкій вазі. Водночас переговори щодо цього бою планують розпочати вже після найближчого поєдинку українця. Кабаєл наразі має статус обов’язкового претендента на титул чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, що робить його одним із найактуальніших можливих суперників для Усика.

Нагадаємо, 23 травня Олександр Усик має вийти в ринг проти Ріко Верховена у Гізі.