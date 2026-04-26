Промоутер Едді Хірн для The Ring висловився про поєдинок об'єднаного чемпіона світу у суперважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландця кікбоксера Ріко Верховена.

«Потрібно бути трохи відірваним від реальності, щоб думати, що ти можеш прийти в іншу дисципліну і перемогти там найкращого бійця pound-for-pound. Але єдиний спосіб перемогти в такій ситуації – це якраз бути трохи відірваним від реальності. Тож Ріко на 100% вірить, що може не просто вийти туди, а й побити Усика, нокаутувати його. А він вміє бити, він великий, сильний хлопець, у нього хороша база.

Після того, що сталося в бою Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі, я вже ніколи не скажу, що людина з іншої бойової дисципліни не може прийти та нав'язати конкуренцію, тому що я вважав, що в Нганну взагалі немає жодних шансів. Але мені здається, що він виграв той поєдинок. Нганну впустив Ф'юрі.

Такі стилі просто інші. І якщо Ріко діятиме нестандартно, думаю, він може досягти певного успіху. Не думаю, що він здатний перемогти, але Ріко так вважає. Він не ютубер, цей хлопець – один із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. У нього хороша база. Він вміє боксувати, але він зустрінеться з першим номером рейтингу pound-for-pound».