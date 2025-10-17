Володар титулів WBO та IBF у середньому дивізіоні казахстанець Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) поділився планами на наступний рік.

«Що ви про це думаєте? До травня наступного року я матиму всі чотири пояси.

І якщо до того часу Кроуфорд все ще буде володарем усіх чотирьох у своїй ваговій категорії, восени 2026 року ми побачимо протистояння двох абсолютних чемпіонів!».