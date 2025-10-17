Алімханули планує у 2026 році завоювати всі титули і провести бій з Кроуфордом
У казаха грандіозні кар'єрні плани
близько 3 годин тому
Жанібек Алімханули / Фото - ВВС
Володар титулів WBO та IBF у середньому дивізіоні казахстанець Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) поділився планами на наступний рік.
«Що ви про це думаєте? До травня наступного року я матиму всі чотири пояси.
І якщо до того часу Кроуфорд все ще буде володарем усіх чотирьох у своїй ваговій категорії, восени 2026 року ми побачимо протистояння двох абсолютних чемпіонів!».
Нагадаємо, Жанібек проведе бій проти Ерісланді Лари 6 грудня в Сан-Антоніо – у випадку перемоги матиме три пояси дивізіону з чотирьох основних.