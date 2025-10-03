Алімханули проведе унифікацію з кубинським ветераном
Бій відбудеться на наступному шоу Premier Boxing Champions
близько 1 години тому
Жанібек Алімханули / Фото - ВВС
Володар титулів WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) готується провести наступний поєдинок проти чемпіона світу WBA кубинця Ерісланді Лари (31-3-3, 19 KO). Про це повідомляє BoxingScene.
Очікується, що їхній об’єднавчий бій відбудеться на наступному шоу Premier Boxing Champions (PBC).
У квітні 2025-го Жанібек переміг француза Анауеля Нгаміссенге технічним нокаутом у 5-му раунді.
Лара востаннє на ринг виходив у вересні 2024 року, коли здолав Денні Гарсію.
Раніше повідомлялося, що Алімханули проведе поєдинок проти Карлоса Адамеса.