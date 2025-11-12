Промоутер Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) Френк Воррен назвав плани на найближче майбутнє британського проспекта. Функціонера цитує vringe.com:

(Було ухвалено рішення відмовитися від елімінатора IBF) Тому що Ітаума посідає перші місця в рейтингах WBO та WBA, а ми не хочемо втрачати ці позиції. Якби ми погодилися на цей бій (з Санчесом), ми б їх втратили. Тож ми хочемо зберегти наші можливості. У мене є бажаний шлях для нього, але я не збираюся зараз вдаватися до деталей.

Поки Олександр Усик не ухвалив рішення, ми хочемо переконатися, що Мозес перебуває у правильній позиції. Бій з (регулярним чемпіоном WBA) Пулєвим був би правильним кроком для нас. Коли вони санкціонували цей бій, ми були задоволені. І те саме стосується WBO. Так що, ось де ми зараз знаходимося.