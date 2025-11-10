Офіційно. Визначився наступний суперник Мозеса Ітауми
Британець вийде у ринг проти Джермейна Франкліна
20 хвилин тому
Фото: Getty Images
Британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) дізнався дату свого наступного поєдинку. 24 січня 20-річний Мозес вийде у ринг проти американця Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).
Бій відбудеться у Манчестері (Велика Британія).
У рамках цього вечора боксу також заплановані поєдинки Хатчінсон – Тейлор та Девіс – Міллер.
Белью назвав ідеального суперника для Мозеса Ітауми.