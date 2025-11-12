Олег Гончар

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) дозволив провести добровільний захист титулу проти росіянина Мурата Гассієва (32-2, 25 КО). Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Бій відбудеться 12 грудня в Дубаї на вечорі IBA.Pro у Dubai Duty Free Tennis Stadium. Сторони Пулева та Гассієва уклали угоду 8 жовтня, попри наказ WBA битися з Мозесом Ітаумою.

WBA санкціонувала поєдинок як добровільний після арбітражу в CAS (20 серпня 2025-го). Пулев, 42-річний болгарин, востаннє бився в грудні 2024-го, перемігши Махмуда Чарра. Гассієв, 32-річний екс-чемпіон крузервейту, програв востаннє в 2018-му Усику в Super Series, а в надважкій — Отто Валліну в 2023-му.

Ітаума, 20-річний британець, залишається обов’язковим претендентом. У разі нічиєї — бій з Пулевим. Сторони мають до 9 лютого укласти угоду або провести торги з розподілом 50/50. Мозес поки битиметься з Джермейном Франкліном 24 січня.