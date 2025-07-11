Відомий український тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю sport-express.ua відповів на питання, у чому бачить слабкі сторони Олександра Усика (23-0, 14 KO):

Важко оцінити слабкі сторони у людини, яку ніхто не переміг. Якби були явні слабкі сторони, то цим би вже скористалися суперники. А так. Як вони не можуть його здолати, то, мабуть, таких явних слабких сторін у нього немає. Удари по корпусу? Ну Тайсон Ф’юрі пробивав, Джошуа намагався, але ніхто так і не зміг завдати Усику шкоди, збити дихання цими ударами. Тому це тільки балачки.

В захисті не бачу в нього помилок. Він класно працює в обороні, «‎на ногах», він рухливий. Мені цікавий бій буде, тому що Дюбуа змінився. Британець став сильнішим за рахунок психологічного стану після перемоги над тим же Джошуа. Він буде більше вмотивованим у другому бою з Усиком, ніж у першій сутичці.