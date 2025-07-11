Сенченко назвав єдиний сенс Усику втретє битися з Ф’юрі
В’ячеслав зі спортивної точки зору у завершенні трилогії сенсу не бачить
близько 1 години тому
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Український тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю sport-express.ua висловився про потенційний третій поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
Ми ж розуміємо, що мова йде про великі гроші. Якщо шейхи заплатять, то він його проведе. Але мені, як глядачу, вже не цікавий третій поєдинок після перших двох. Так, у Тайсона десь були моменти, але він обидві сутички програв.