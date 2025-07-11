Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу та тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю sport-express.ua поділився очікуваннями від бою між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

За словами Сенченка, британець обере агресивну тактику:

Дюбуа намагатиметься нокаутувати Усика. Від нього варто чекати активного пресингу — він працюватиме першим номером, забиратиме центр рингу, скорочуватиме дистанцію та пробиватиме в корпус і аперкотами. В'ячеслав Сенченко

Також він прокоментував можливу відставку Усика після цього бою:

Чи може Олександр завершити кар’єру після поєдинку з Дюбуа? Усе можливо. Але якщо він сам каже, що лишилося два бої, то, швидше за все, так і буде. В'ячеслав Сенченко

Нагадаємо, об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Джо Роган вражений гонорарами Усика та Дюбуа.