Тренер Сенченко спрогнозував тактику Дюбуа в бою з Усиком
Реванш відбудеться 19 липня
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу та тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю sport-express.ua поділився очікуваннями від бою між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
За словами Сенченка, британець обере агресивну тактику:
Дюбуа намагатиметься нокаутувати Усика. Від нього варто чекати активного пресингу — він працюватиме першим номером, забиратиме центр рингу, скорочуватиме дистанцію та пробиватиме в корпус і аперкотами.
Також він прокоментував можливу відставку Усика після цього бою:
Чи може Олександр завершити кар’єру після поєдинку з Дюбуа? Усе можливо. Але якщо він сам каже, що лишилося два бої, то, швидше за все, так і буде.
Нагадаємо, об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Джо Роган вражений гонорарами Усика та Дюбуа.