Володимир Кириченко

Білл Хейні, тренер та батько колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (31-0, 15 КО), для YSM Sports Media поділився очікуваннями від бою між володарем титулу WBA у напівсередній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і абсолютом у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«З Кроуфордом не можна гратися. Він нікого не боїться. Він (Альварес – прим.) не є занадто великим для Кроуфорда. Тож припиніть ці розмови. Кроуфорд – найкращий боєць у світі. Послухайте, Канело буде сильно побитий».

Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.