Альварес та Кроуфорд дали інтервʼю Пірсу Моргану: відео
Стало відомо, коли вийде повний випуск за участю зірок боксу
близько 2 годин тому
Канело та Кроуфорд / Фото - SN
Володар титулу WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) та абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) дали інтервʼю відомому британському журналісту Пірсу Моргану.
Повний випуск Piers Morgan Uncensored за участі боксерів вийде 21 червня на YouTube.
Раніше інтервʼю Пірсу дали Олександр Усик та Даніель Дюбуа.
Спочатку повідомлялося, що бій пройде 12 вересня, проте пізніше поєдинок перенесли на 13 вересня. Після цього зʼявилася інформація, що вечір боксу проведуть в стару дату 12 вересня і транслюватимуть на Netflix.