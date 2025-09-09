Альварес зізнався, хто кращий – Мейвезер чи Кроуфорд
Канело вважає, що Теренс розумніший
близько 1 години тому
Фото: PBC
Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) в інтерв’ю The Sun порівняв свого майбутнього суперника Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) з Флойдом Мейвезером:
Я думаю, що Кроуфорд кращий за Мейвезера, бо він гарно захищається на обидві сторони, він розумніший. Я думаю, що він кращий за Флойда Мейвезера. Ось що я думаю.
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Боксери напередодні провели дуель поглядів.