Американський нокаутер назвав ключовий фактор реваншу Усик – Дюбуа
Міллер закликає не списувати Даніеля з рахунків
близько 3 годин тому
Фото: K2 Promotions
Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) поділився очікуваннями від другого поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова американця наводить fightnews.info:
Я вважаю, що Дюбуа однозначно додав після поєдинку. Чи може він витягнути цей бій? Я гадаю, що однозначно може. Все залежить від того, як багато палива залишилося в Усика, чи зможе він переграти Дюбуа. Я вважаю, що це в будь-якому разі чудовий бій, і нехай переможе найсильніший.
Нагадаємо, що Усик припинив співпрацю з промоутером.