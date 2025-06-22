Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився очікуваннями від поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

Будуть феєрверки. Усю ніч летітимуть бомби. Я буду тим, хто викидає ці бомби. Я пройду через усе, через що мені потрібно буде пройти. Я не дозволю, щоб мене позбавили перемоги.

Я дивлюся на Усика як на топового бійця, одного з найкращих у світі, але я думаю, що зараз настав мій час. Знаєте, я молодий лев, я мушу довести, що є реальною силою, новою силою в надважкій вазі, і я її захоплю. Буде підготовка, підготовка, бій та руйнування.