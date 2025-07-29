Володимир Кириченко

Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший поділився своєю думкою про дострокову перемогу абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в реванші з Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Джонс вважає, що Дюбуа навряд чи міг продовжити цей поєдинок після свого другого падіння. Цитує Роя secondsout.com.

«Киньте. Усик зупинив Дюбуа в першому бою джебом. Даніель знає, що Усик знає, що він, мабуть, міг піднятися після джеба, але не зробив цього. Ви думаєте, що він підніметься після лівого оверхенду? Чи міг він це зробити? Можливо, але він показав, що не така людина».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

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