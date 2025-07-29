Володимир Кириченко

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила промоутерські торги щодо фінального елімінатора у надважкому дивізіоні між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та нігерійцем Ефе Аджагбою (20-1-1, 14 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Торги мають відбутись 5 серпня. Сторонам не вдалося домовитися щодо бою впродовж відведеного їм часу, але вони ще можуть це зробити до 5 серпня.

Якщо один з боксерів відмовиться від поєдинку, то він вилетить з топ-10 рейтингу IBF та не зможе брати участь впродовж 6 місяців у боях, санкціонованих організацією.

Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).

У першому бою у жовтні 2021 року Санчес переміг Аджагбу одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, напередодні WBO санкціонувала бій Паркера та Усика.