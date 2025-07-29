Володимир Кириченко

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкому дивізіоні новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) і ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), для iFL TV поділився думками про можливі бої своїх підопічних проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Хотіли б ви побачити Ф'юрі знову на рингу проти Усика?

«Так, я б хотів. Але я б хотів, щоб Джо (Паркер - прим.) отримав шанс першим».

WBO санкціонувала цей бій. Як ви думаєте, чи відбудеться бій з Джозефом Паркером?

«Ми так довго намагалися отримати бій за титул чемпіона світу. Це було так неприємно. Ніхто не може заперечувати, що він заслуговує на свій шанс.

Очевидно, Усик у відпустці, потрібно почекати на його повернення. У них є 30 днів, щоб провести переговори. Йому просто потрібно битися. Чи то Усик, чи наступний претендент. Хто це може бути? З ким йому битися? Йому більше нема з ким битися. Хіба що за вакантний титул, тоді хто завгодно може бути претендентом. Хто міг би бути претендентом? Хргович, якщо він переможе? Мозес, якщо він переможе? Ділліан Вайт, якщо він переможе?».

Нагадаємо, напередодні WBO санкціонувала бій Паркера та Усика.