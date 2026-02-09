Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Андре Ворд високо оцінив перспективи чемпіона WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона у рейтингах pound-for-pound.

За словами Ворда, нинішня епоха багата на видатних бійців, однак Стівенсон має всі передумови, щоб з часом очолити світову ієрархію.

Ворд зазначив, що наразі в рейтингах P4P є боксери, які протягом тривалого часу демонструють стабільну велич, зокрема Олександр Усик. Він провів паралель зі своєю кар’єрою, згадавши, що у його поколінні першу позицію стабільно утримував Флойд Мейвезер, через що іншим було складно піднятися на вершину рейтингу.

У мене був свій набір навичок, очевидно, були речі, які я робив добре, чемпіонські титули, які я здобув, і я демонстрував рівень P4P. Але якщо подивитися на той час і шлях, який він пройшов, я не міг із цим зрівнятися. Думаю, зараз така ж ситуація з Шакуром, якщо порівнювати його з Усиком та деякими іншими бійцями, які на цей момент стоять вище. Але день, коли він очолить рейтинг pound-for-pound, скоро настане. Андре Ворд

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого 2026 року Стівенсон переміг Теофімо Лопеса одностайним рішенням суддів і став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.