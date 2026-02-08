Олег Гончар

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила Кішона Девіса офіційним претендентом на титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі, яким володіє Шакур Стівенсон. Про це повідомив портал The Ring.

Водночас організація не санкціонувала їхній очний поєдинок, тож Стівенсон не зобов’язаний проводити захист титулу саме проти Девіса в наступному бою.

Окремо зазначається, що Стівенсон і Девіс є близькими друзями, що також може впливати на подальші рішення щодо організації цього поєдинку.

До вечора боксу The Ring VI, який відбувся 31 січня на арені Madison Square Garden, Девіс взагалі не входив до топ-15 рейтингу WBO. У головному бою шоу Стівенсон переміг Теофімо Лопес одностайним рішенням суддів, тоді як Девіс у своєму поєдинку нокаутував Джемейна Ортіса технічним нокаутом за 13 секунд до фінального гонгу.

Крім того, WBO зробила Лопеса другим номером рейтингу претендентів.