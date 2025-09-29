Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Андре Ворд в інтерв’ю ALL THE SMOKE FIGHT поділився думками про кар’єру чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

Ворд зазначив, що Девіс, ймовірно, ніколи не заявляв про бажання стати найвеличнішим бійцем в історії.

«Здається, Джервонта ніколи й не казав, що хоче стати найвеличнішим бійцем в історії». Андре Ворд

За його словами, Девіс більше зосереджений на зароблянні грошей, продажі квитків і створенні бренду, ніж на спортивній спадщині.

Ворд припустив, що вплив Флойда Мейвезера змінив пріоритети Девіса, спрямувавши його на комерційний успіх. Він наголосив, що якщо головна мета бійця – фінансова стабільність і вихід із боксу без травм, то фанати не повинні вимагати від нього іншого.

На думку Андре, критикувати Танка за відсутність боїв із топ-суперниками несправедливо, якщо сам боксер не ставить собі такої мети.

Нагадаємо, 14 листопада в Маямі Джервонта проведе виставковий поєдинок проти Джейка Пола.