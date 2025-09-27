Легендарний британський промоутер Френк Воррен поділився думками про поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) та тимчасовим володарем WBA у хевівейті Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Воррен розповів, що 30-річний британський боксер завдяки поєдинку з Паркером хоче стати ближчим до бою з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Цитує Френка BoxingScene.

«Річ у тім, що він проводить поєдинки двічі на рік, тож якщо ти четвертий у черзі на титульний бій з ним, можеш чекати два роки, перш ніж отримаєш шанс. Тому [Вордлі] хоче перестрибнути цю чергу. Він бачить у цьому можливість – усе або нічого. Переможець (поєдинку Паркер – Вордлі – прим.) отримає бій з Усиком, або Усик відмовиться від титулу. Якщо він відмовиться – переможця оголосять чемпіоном».

Також промоутер вважає, що поєдинок між Вордлі та Паркером завершиться достроковою перемогою одного з боксерів.

«Вони наполягли на тому, що хочуть битися. Тож я сказав: «Добре, якщо хочете битися та хочете грошей, то маєте провести бій з кимось із топ-10».

Він [Усик] не буде битися цього року, і я не хочу оголошувати бій, навіть якщо ми його зможемо організувати, бо він ще може знову травмуватися. Який у цьому сенс?

Треба зняти капелюха перед Паркером – він справжній боєць, як і Фабіо. І мені подобається, що вони обидва сказали: «Коли пролунає перший гонг, ми підемо в центр рингу й будемо битися». Цей бій не пройде всю дистанцію. Це буде справжня війна».