Вордлі – про бій з Паркером: «У мене є інші козирі, не лише нокаут одним ударом»
Бій відбудеться 25 жовтня
44 хвилини тому
Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Слова наводить The Ring.
З таким суперником, як Паркер, усе набагато складніше. Він довів, що може витримати удари найпотужніших панчерів, впасти й знову піднятися.
Я розумію, що навіть якщо влучно вдарю, він може знову піднятися на ноги. Але я також відомий тим, що вмію добивати суперників, коли вони поранені або приголомшені. Тож не збираюся знижувати темп.
Вордлі також прокоментував свою здатність завершувати бій одним ударом:
Це хороший козир, але в моєму арсеналі є й інші сильні сторони, які я хотів би продемонструвати в цьому бою. Сподіваюся, у мене буде така можливість.
Втім, якщо трапиться момент, коли я зможу відправити його у нокаут одним ударом, я не відмовлюся від цього шансу. Зрештою, перемога — це перемога.
Переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона Олександра Усика.
Бій Вордлі та Паркера відбудеться 25 жовтня.