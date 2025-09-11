Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Слова наводить The Ring.

З таким суперником, як Паркер, усе набагато складніше. Він довів, що може витримати удари найпотужніших панчерів, впасти й знову піднятися.

Я розумію, що навіть якщо влучно вдарю, він може знову піднятися на ноги. Але я також відомий тим, що вмію добивати суперників, коли вони поранені або приголомшені. Тож не збираюся знижувати темп.