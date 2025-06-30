Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі обговорив майбутній поєдинок володаря титулу WBO у напівсередньому дивізіоні Браяна Нормана (28-0, 22 КО) проти ексабсолюта Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Цитує Хейні boxingnews24.com.

«Візьми своїх трьох-чотирьох курчат, 25 доларів кожен. Тобі доведеться побігати за курчатами, якщо ти маєш намір зловити Девіна Хейні. Цей хлопець бігатиме по всьому рингу. Тобі потрібно битися не з людиною, а з курчатами. Якщо ти їх не наздоженеш, то не зловиш Хейні. Він не дозволить до себе доторкнутися. Це буде складний бій. Ти будеш засмучений.

Хейні не стоятиме в центрі рингу. Він не буде таким дурним, як у бою проти Раяна Гарсії. Він не буде обмінюватися з тобою ударами. Йому потрібно стежити за твоїм лівим хуком. Він зв'яже дупу Нормана. Браяну доведеться відганяти його від себе. Норману необхідно нанести на себе спрей від комах або щось на зразок того.

Курчата відіграють важливу роль у цьому бою. Я все ще думаю, що з Хейні покінчено. Якщо Норман влучить йому в щелепу, то він впаде так само, як у поєдинку з Раяном Гарсією. Обличчям вниз, дупою вгору».