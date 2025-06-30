Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у напівсередній вазі американець Браян Норман (28-0, 22 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу його співвітчизник Девін Хейні (31-0, 15 КО) проведуть бій у листопаді цього року.

Про це для The Ring повідомив Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«У листопаді в Ер-Ріяді Браян Норман-молодший захищатиме титул чемпіона у напівсередній вазі в бою проти Девіна Хейні на шоу в рамках Riyadh Season. Очікуються й інші гучні сюрпризи на цьому вечорі боксу».

Норман в останньому бою нокаутував Джина Сасакі у 5-му раунді. Згодом стало відомо про те, що японець втратив пам'ять після поєдинку.

Хейні у вечорі боксу на Таймс-сквер, який відбувся 2 травня, переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що бій між Норманом та Хейні не відбудеться.