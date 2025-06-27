Володимир Кириченко

Едріан Кларк, менеджер чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО), прокоментував чутки про поєдинок підопічного проти Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Раніше сайт BoxingScene повідомив, що Норман і Хейні досягли усної домовленості про бій, який нібито хоче влаштувати міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Однак Кларк стверджує, що, за його даними, ця інформація не відповідає дійсності.

«Ну, це було швидко. Якщо тільки мене не обдурили, то мені сказали, що не буде ніякого бою між Норманом і Хейні».

Welp, that was quick. Unless I’m being punk’d, I’m told there’s no fight between Norman Jr-Haney. — Adrian Clark (@TheAdrianClark) June 26, 2025

Норман у своєму останньому бою в травні 2025 року нокаутував японця Джина Сасакі у 5-му раунді, після чого стало відомо, що Сасакі зазнав часткової втрати пам’яті через отримані травми. Хейні, своєю чергою, 2 травня у Нью-Йорку в нудному бою переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.