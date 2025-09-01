Авторитетний тренер Джоел Діас висловився про майбутній мегафайт Сауля Альварес (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Не забувайте, що Кроуфорд не просто боєць. Це улюбленець Туркі Аль аш-Шейха. Він у будь-якому разі переможе. Адже заробить десятки мільйонів доларів США, незалежно від результату. А зараз він просто «продає» бій. Саме тому він і обіцяє перемогти. А ми повинні просто пам'ятати про те, що коли боєць піднімається на дві ваги, то нічого в нього не виходить. Теренс і так тільки-но піднявся з напівсереднього дивізіону в перший середній. Він зробив це не просто так. Той бій йому потрібен був, щоб отримати цей багатомільйонний мегафайт.

Це – бізнес. Кроуфорд у будь-якому разі переможе – отримає гроші. Ніхто не засуджуватиме його за цю поразку. Він піднявся на дві вагові категорії. Він спробував. У нього не вийшло, адже це не його дивізіон. Він повернеться у свою вагу. Повернеться тим самим королем, яким був до цього. Бій нагадуватиме поєдинок Канело та Чарло. Просто зараз вони всі продають бій – і розповідають вам, що Теренс переможе. Але навіть з бізнесової точки зору цьому не бути. Канело не ризикував би. Його поразка не на руку боксерському бізнесу.